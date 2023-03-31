В Казани начали готовить фонтаны к летнему сезону

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

В Казани начали готовить фонтаны к летнему сезону. Работы провели уже на семи объектах, также будут восстанавливать работу еще двух, сообщает мэрия.

В саду Кирова, в парке «Крылья Советов», в Горкинско-Ометьевском лесу, на бульваре «Ак чәчәкләр», в сквере «Стамбул», в парке Горького, на площади перед ДК Саид-Галиева в Дербышках отремонтировали светильники, насосы, контроллеры, выдвижные блоки и другие элементы фонтанов.

В парке Петрова проведут гидроизоляцию дна и внутренних стен чаши, изготовят покрытие из гранитных плит и облицуют керамогранитом, установят модульный фонтан. В сквере Славы на ул. Зорге обновят облицовку и гранитные плиты, смонтируют светильники, установят новые механизмы.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

Как добавили в пресс-службе, для завершения ремонтных работ необходима стабильная плюсовая температура в дневное и ночное время.

В январе сообщалось, что в Казани приступят к проектированию нового современного светомузыкального фонтана на озере Нижний Кабан. Прежний демонтировали в сентябре прошлого года из-за аварийного состояния. Он работал на протяжении 15 лет.



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Айрат Назипов