Содержание казанских фонтанов в 2023 году обойдется почти в 25 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году на содержание фонтанов в Казани потратят почти 25 млн рублей, выяснило «Реальное время». Профинансируют работы из городского бюджета.

Содержанием казанских фонтанов займется местное ООО «Аква бренд ко». Контракт с компанией Комитет внешнего благоустройства города заключил по начальной цене — 24,986 млн рублей.

Содержать в текущем сезоне понадобится фонтаны, расположенные на площади у театра Камала и у Оперного театра, на Булаке, в Ленинском саду, в сквере Саид-Галеева, в саду Кирова, в парке Тысячелетия, на ул. Петербургской, на Советской площади, в сквере Тинчурина, саду Столярова, парке «Крылья Советов», у ДК железнодорожников в Юдино, на набережной Казанки, а также в «Салават купере». В списке 31 объект, в том числе фонтаны «Лягушка», «Голуби» и «Русалка» на ул. Баумана.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

ООО «Аква бренд ко» было единственным участником тендера. Компания зарегистрирована в Казани в начале 2018 года с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Ее руководителем и учредителем указан Георгий Казакевич.

Доходы ООО «Аква бренд ко» за 2022 год составили 96,8 млн рублей, расходы — 93,8 млн рублей, чистая прибыль — 1,9 млн рублей. Чистые активы компании за прошлый год оцениваются в 10,8 млн рублей.

В 2022 году на содержание казанских фонтанов потратили 24,15 млн рублей. Работами также занималось ООО «Аква бренд ко», привлекшее двух субподрядчиков.

Фонтаны к летнему сезону в столице Татарстана начали готовить в конце марта. Запускать их постепенно начали в апреле.

На балансе Казани находятся 27 фонтанов, из которых 23 — рабочие. В этом году их восстановят в сквере Славы на ул. Зорге и в парке Петрова. Не будет работать этим летом большой фонтан на озере Кабан — его демонтировали осенью прошлого года.

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Татьяна Демина