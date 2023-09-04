Дорожный фонд Татарстана пополнится штрафами большегрузов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Госсовет Татарстана был внесен законопроект, утверждающий изменения в Бюджетном кодексе республики. Согласно документу, со следующего года одним из источников формирования Дорожного фонда региона может стать доход местного бюджета от штрафов за нарушение правил движения крупногабаритного транспорта.

Предлагается, что с 1 января 2024 года в фонд будут передаваться средства, попавшие в республиканский бюджет путем возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортом автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения. Автором этой инициативы стал депутат Госсовета Татарстана Леонид Якунин.

Как уточняется в пояснительной записке, изменения будут внесены в 55 статью Бюджетного кодекса.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в конце июля Госавтоинспекция Казани совместно с представителями администрации Вахитовского и Приволжского районов ИКМО провела рейд по выявлению лиц, осуществляющих перевозку грузовыми транспортными средствами сыпучих грузов без покрытия пологом, исключающим загрязнение дорог.



В ходе рейда в отношении водителей большегрузов составлено десять административных материалов: восемь из них — по ч. 1 ст. 12.21 КоАП РФ (нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства), еще два материала — по ст. 12.33 КоАП РФ (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений).

В ГИБДД Казани обратили внимание, что водители большегрузов, перевозящих сыпучие грузы, должны использовать тент (полог). Камень, щебень, керамзит и гравий, земля, песок и торф, удобрения и уголь — все подобные грузы запрещено перевозить в открытом прицепе или кузове.

Напомним, с осени 2020 года казанцы все чаще стали замечать грузовые фуры на центральных улицах города. Автовладельцы возмущены тем, как крупногабаритный транспорт ускоряет разрушение дорог, загрязняет окружающую среду, нарушает уровень шума для жителей придорожных многоэтажек и препятствует проезду легкового и общественного транспорта. В 2021-м проблему признали и в мэрии города, заявив, что в зимний период большегрузы усугубили и без того непростую транспортную ситуацию в центре города, периодически провоцируя 9-балльные пробки и становясь участниками крупных ДТП. С начала все того же 2021-го за нарушение запрета на въезд оштрафовали почти тысячу водителей. Однако, как отметили в ГИБДД республики, штрафы никого не пугают. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин