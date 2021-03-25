Казанцы жалуются на грузовики в центре Казани

Фото: Максим Платонов

С осени прошлого года казанцы стали замечать грузовые фуры на центральных улицах города. Автовладельцы возмущены тем, как крупногабаритный транспорт ускоряет разрушение дорог, загрязняет окружающую среду, нарушает уровень шума для жителей придорожных многоэтажек и препятствует проезду легкового и общественного транспорта.

Фото: Максим Платонов

«Уважаемые власти города, добрый день! Обратите внимание на большегрузный транспорт, а именно мусоровозы, самосвалы и тд, которые коптят хуже паровозов, передвигаются по центральным улицам нашего красивого города! От такого транспорта страдают, думаю, все. Я не говорю про все большегрузы, но такие авто курсируют по городу, и очень сильно загрязняют атмосферу!!! Каким образом такие автомобили проходят технический осмотр или на это просто закрывают глаза? Такие авто надо убирать с улиц города», — написал пользователь в соцсети.



Проблему признают и в мэрии Казани: с начала зимы большегрузы усугубили и без того непростую транспортную ситуацию в центре города, периодически провоцируя 9-балльные пробки и становясь участниками крупных ДТП. С начала этого года за нарушение запрета на въезд оштрафовали почти тысячу водителей, выяснило «Реальное время». Но штрафы никого не пугают, отмечают в ГИБДД республики.



Подробнее читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова