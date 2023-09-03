Источники: подключение Россельхозбанка к SWIFT по зерновой сделке не планируется

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Россельхозбанк не планируют подключать к SWIFT для восстановления зерновой сделки, с участием банка рассматривают другие механизмы, сообщили дипломатические источники в ООН.



— Ранее уже предлагалось осуществлять расчеты через систему SWIFT с дочерней компанией Россельхозбанка, но не с самим банком. Речь идет о развитии этих идей, — рассказали собеседники ТАСС.

Ранее турецкое агентство Anadolu сообщало, что вариант снятия некоторых ограничений с России, в том числе включение российского Россельхозбанка в систему SWIFT, был указан в новых предложениях ООН по вопросу возобновления зерновой сделки.

По словам источников, ООН и Турция не могут обеспечить подключение к SWIFT дочерней структуры Россельхозбанка самостоятельно. Для этого необходимо получить согласие ЕС и США. К тому же на реализацию может потребоваться несколько месяцев.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «новые» предложения по возобновлению зерновой сделки на деле оказываются невыполненными старыми:

— Новый пакет предложений ООН по «зерновой сделке» подразумевает переподключение Россельхозбанка к SWIFT и разморозку активов российских компаний, сообщило государственное турецкой агентство Anadolu. Раньше это все тоже «подразумевалось», только так и не заработало, — написала она.

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Маргарита Головатенко