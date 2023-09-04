ТАСС: Путин и Эрдоган на встрече обсудят зерновую сделку с новыми условиями ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намеревается обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным целесообразность зерновой сделки с новыми условиями ООН, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в политических кругах в Анкаре.

— Безусловно, основной темой предстоящих переговоров в Сочи станет жизнеспособность прежней зерновой сделки. Лидеры детально изучат новые предложения, которые подготовили в ООН при участии Турции, — рассказал он.

realnoevremya.ru/Илья Репин

Ранее турецкое агентство Anadolu сообщало, что вариант снятия некоторых ограничений с России, в том числе включение российского «Россельхозбанка» в систему SWIFT, был указан в новых предложениях ООН по вопросу возобновления зерновой сделки.

По словам источников, ООН и Турция не могут обеспечить подключение к SWIFT дочерней структуры «Россельхозбанка» самостоятельно. Для этого необходимо получить согласие ЕС и США. К тому же на реализацию может потребоваться несколько месяцев.

Напомним, переговоры российского и турецкого лидеров пройдут уже сегодня в Сочи в середине дня.



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Илина Хакимова