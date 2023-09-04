В Казани на сегодняшний день эксплуатируется 555 аварийных опор освещения

В Казани остается нерешенной проблема с аварийными железобетонными опорами совместного пользования с МУП «Метроэлектротранс». На их замену необходимо 165 млн рублей. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил генеральный директор АО «Казэнерго» Рустам Абдулхаков.

По его словам, на данный момент в городе эксплуатируется порядка 555 опор, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

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Максим Кокунин