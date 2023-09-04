Казань вошла в четверку городов с лучшими карьерными перспективами

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Столица Татарстана стала четвертым в России городом, комфортным для построения карьеры, по мнению горожан. Об этом свидетельствуют результаты исследования центра SuperJob.

40% казанцев считают свой город лучшим для развития карьеры. Не согласны с этим почти половина горожан (49%). Еще 11% опрошенных воздержались от ответа.

Количество довольных карьерными перспективами в Казани снижается: в прошлом году Казань считали лучшим для профессионального развития городом 43% респондентов, в 2021-м — 51%, в 2020-м — 54%, в 2018-м — 55%, а в 2014-м — 62%.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Больше всего возможностей для профессионального роста видят жители Москвы (70%) и Санкт-Петербурга (57%). Екатеринбург лучшим городом для продвижения по карьерной лестнице считают 40% жителей, как и в Казани, однако количество несогласных (35%) здесь ниже, чем в столице Татарстана.



Почти каждый второй житель Казани (45%) считает, что продвинуться по карьерной лестнице возможно только с помощью переработок. Среди них каждый пятый уверен, что именно благодаря этому сотрудник доводит задачи до конца, еще 17% респондентов утверждают, что переработки помогут обратить на себя внимание руководителя. А оставшиеся 8% считают, что так можно выразить лояльность к компании.

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Галия Гарифуллина