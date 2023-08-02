Почти каждый второй казанец перерабатывает ради повышения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Почти для половины казанцев сверхурочная работа стала уже обыденностью, а отказ от нее, по их мнению, влечет потерю дополнительного заработка и благосклонности руководства. К такому выводу пришли эксперты группы «Ренессанс страхование (MOEX: RENI» и исследовательского центра «Зарплаты.ру».

Так, почти каждый второй житель Казани (45%) считает, что продвинуться по карьерной лестнице возможно только с помощью переработок.

Среди них каждый пятый уверен, что именно благодаря этому сотрудник доводит задачи до конца, еще 17% респондентов утверждают, что переработки помогут обратить на себя внимание руководителя. А оставшиеся 8% считают, что так можно выразить лояльность к компании.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

Примечательно, что для многих казанцев дополнительные часы на работе стали необходимостью (64%), а почти каждый второй (41%) считает, что это — не повод для увольнения.

Отказ от сверхурочной работы пугает горожан несвоевременным выполнением задач (52%), потерей дополнительного заработка (39%) и благосклонности начальства (33%). Однако казанцы часто говорят о появлении нервных срывов (53%), снижении иммунитета (23%), ухудшении когнитивных функций (22%), бессонницы (21%) и скачками давления (15%) на фоне таких переживаний.

Тем не менее жители столицы Татарстана считают, что каждый в силах самостоятельно исправить ситуацию. По мнению 40% для этого будет достаточно научиться говорить «нет», еще 34% видят выход в правильном расставлении приоритетов. Смена работы решила бы проблему 19% сотрудников, а 15% считают, что могут для этого попросить себе ассистента. И лишь 13% записываются на консультации с психологом для выставления личных границ.

Больше половины казанцев (58%) признались, что хотя бы раз в неделю перерабатывают. Тех, кто не тратит свое личное время на работу, набралось в три раза меньше — 19%.

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Илина Хакимова