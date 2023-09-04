Казанские школьники выиграли золотые медали на Международной олимпиаде по информатике

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Четверо российских школьников завоевали четыре золотые медали на 35-й Международной олимпиаде по информатике IOI-2023, прошедшей в Венгрии, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

В состав команды вошли и два казанца: Гимран Абдуллин (лицей-интернат № 2) и Валерий Родионов (Лицей имени Н.И. Лобачевского КФУ).

Вместе с ними золотые медали также завоевали два школьника из Москвы — Иван Пискарев и Антон Степанов.

— По итогам первого дня самый младший из них [участников — прим. ред.] — Гимран из Татарстана — был в «серебряной» зоне, он так «разозлился» в хорошем смысле этого слова, что смог за второй день «догнать» и в последние минуты олимпиады попал в «золотую» зону, — рассказал Алексей Малеев.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил ребят и подчеркнул, что это доказывает эффективность системы выявления и поддержки талантов. По его словам, в условиях формирования технологического суверенитета страны очень важно продолжать подобную работу, а также подготовку «прорывных решений в информационных технологиях и других областях науки».

В 2022 году сборная России завоевала на этой олимпиаде три золотые и 1 серебряную медаль.

В Казани повысился спрос на услуги репетиторов по нескольким предметам. В частности, на специалистов по информатике он увеличился на 78%.



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Илина Хакимова