В Казани почти в два раза вырос спрос на репетиторов по информатике

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани в преддверии нового учебного года повысился спрос на услуги репетиторов по нескольким предметам. В частности, на специалистов по информатике он увеличился на 78%, сообщает пресс-служба «Авито. Услуги».

Также спрос увеличился на репетиторов по литературе (+13%) и по русскому языку (+32%). Спрос на преподавателей математики вырос на 93%.

— Школьники и их родители начинают искать репетиторов еще с конца лета, чтобы заложить время на выбор подходящего наставника и договориться о занятиях еще до начала учебного года. Примечательно, что уже к началу августа спрос на услуги репетиторов превышает показатели прошлого года сразу на 42%. При этом в преддверии учебного года на 32% выросло и количество объявлений от специалистов; в том числе растет предложение по занятиям в онлайн-формате. Средняя цена одного индивидуального занятия с репетитором по стране составляет около 500 рублей в час, а финальная стоимость зависит от выбранного предмета и репетитора, — сообщил руководитель категории «Обучение и курсы» Игорь Санников.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, большинство российских родителей помогают своему ребенку подготовиться к ЕГЭ, выделяя на это деньги. До 10 тысяч рублей на эти цели тратит 41% россиян. 19% готовы направить от 10 до 20 тысяч рублей, а 16% — свыше 20 тысяч рублей.

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Елизавета Пуншева