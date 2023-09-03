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Минобороны: ночью был нанесен удар по хранилищам топлива в порту Рени Одесской области

13:26, 03.09.2023
Минобороны: ночью был нанесен удар по хранилищам топлива в порту Рени Одесской области
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ночью беспилотными летательными аппаратами был нанесен удар по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ в порту Рени Одесской области, сообщили в Минобороны.

Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, сообщает RT.

Минобороны России накануне сообщило об отражении пяти атак украинских штурмовых групп в районе Артемовска и трех атак у Марьинки.

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Маргарита Головатенко
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