Минобороны: ночью был нанесен удар по хранилищам топлива в порту Рени Одесской области
Ночью беспилотными летательными аппаратами был нанесен удар по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ в порту Рени Одесской области, сообщили в Минобороны.
Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, сообщает RT.
Минобороны России накануне сообщило об отражении пяти атак украинских штурмовых групп в районе Артемовска и трех атак у Марьинки.
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