Корабль Crew Dragon с космонавтом Федяевым отстыковался от МКС

Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-6 успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС) для возвращения на Землю.



Отстыковка состоялась в 14.05 мск. Она должна была состояться 1 сентября, но ее дважды переносили из-за погодных условий в районе приводнения. Сейчас приводнение планируется на 07.17 мск 4 сентября.

В состав экипажа миссии Crew-6 входят российский космонавт Андрей Федяев, астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов Султан ан-Неяди.

27 августа ракета SpaceX Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon пристыковалась к МКС. Корабль стартовал с космодрома во Флориде 26 августа. Это уже третий полет данного корабля. Планируется, что в общей сложности экипаж проведет на станции полгода.

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Маргарита Головатенко