Космический корабль Сrew Dragon стартовал к МКС с российским космонавтом

Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon стартовала к Международной космической станции (МКС) с космодрома во Флориде. Корабль должен доставить на Международную космическую станцию экипаж Crew-7.



В составе миссии находится космонавт Роскосмоса Константин Борисов.

Также в экипаже - астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава.

Старт ракеты-носителя состоялся в 10.27 по московскому времени.

Как заявляет NASA, многоразовый корабль Crew Dragon должен будет состыковаться со станцией 27 августа — это уже третий полет данного корабля. Планируется, что в общей сложности экипаж проведет на станции полгода.



Россия предложила БРИКС создать отдельный специализированный модуль для российской орбитальной станции (РОС), на которой страны объединения могли бы проводить свои научные исследования.



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Илина Хакимова