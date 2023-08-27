Космический корабль Crew Dragon с россиянином на борту пристыковался к МКС
Ракета SpaceX Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon пристыковалась к МКС. Об этом информирует госкорпорация «Роскосмос».
На борту корабля — экипаж миссии Crew-7: российский космонавт Константин Борисов, астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава.
После открытия переходных люков они присоединятся к экипажу 69-й длительной экспедиции — космонавтам Сергею Прокопьеву, Дмитрию Петелину и Андреб Федяеву, астронавтам Франциско Рубио, Стивену Боуэну, Вуди Хобургу, Султану аль-Нейади.
Корабль стартовал с космодрома во Флориде накануне. Это уже третий полет данного корабля. Планируется, что в общей сложности экипаж проведет на станции полгода.
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