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Космический корабль Crew Dragon с россиянином на борту пристыковался к МКС

17:41, 27.08.2023
Космический корабль Crew Dragon с россиянином на борту пристыковался к МКС
Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео NASA/YouTube.com

Ракета SpaceX Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon пристыковалась к МКС. Об этом информирует госкорпорация «Роскосмос».

На борту корабля — экипаж миссии Crew-7: российский космонавт Константин Борисов, астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава.

После открытия переходных люков они присоединятся к экипажу 69-й длительной экспедиции — космонавтам Сергею Прокопьеву, Дмитрию Петелину и Андреб Федяеву, астронавтам Франциско Рубио, Стивену Боуэну, Вуди Хобургу, Султану аль-Нейади.

скриншот realnoevremya.ru из видео NASA/YouTube.com

Корабль стартовал с космодрома во Флориде накануне. Это уже третий полет данного корабля. Планируется, что в общей сложности экипаж проведет на станции полгода.

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Айрат Назипов
Технологии

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