На аэродроме в Сармановском районе Татарстана упал мотодельтаплан

На аэродроме в селе Сарманово в Сармановском районе Татарстана утром 3 сентября упал мотодельтаплан, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.



В результате падения мотодельтаплана на ул. Профсоюзной, д. 21б пострадал мужчина 1949 года рождения. Его направили в Сармановскую ЦРБ с предварительным диагнозом «открытый перелом левой голени».

Причина происшествия устанавливается.

В прошлом году в Учалинском районе Башкортостана разбился дельтапланерист. Трагедия произошла в воскресенье, 25 июля, в пяти километрах от деревни Старобайрамгулово на горе Кумас.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко