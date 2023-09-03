Дмитрий Медведев заявил о необходимости отказа Японии от новой милитаризации
Япония проводит курс на новую милитаризацию, что осложняет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Он указал, что при поддержке американских кураторов в Японии активно расширяется военная инфраструктура и закупается иностранное вооружение, включая наступательное. Отменяются ограничения на так называемые Силы самообороны и военные операции за рубежом, вблизи Курильских островов проходят войсковые учения.
— Япония должна извлечь уроки из истории, памятную дату которой мы сегодня отмечаем, и в полном объеме признать итоги Второй мировой войны, сделать все, чтобы не разгорелся пожар третьей. Отказаться от милитаристских планов во благо своего собственного народа, — считает зампред Совбеза.
В июне генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно выразил возмущение принятым в России законом, устанавливающим 3 сентября Днем Победы над милитаристской Японией и окончанием Второй мировой войны. Государственная дума на пленарном заседании приняла закон о переименовании Дня окончания Второй мировой войны 20 июня. Таким образом депутаты решили отразить в российском законодательстве «принцип исторической справедливости».
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым