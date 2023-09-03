Дмитрий Медведев заявил о необходимости отказа Японии от новой милитаризации

Япония проводит курс на новую милитаризацию, что осложняет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.



Он указал, что при поддержке американских кураторов в Японии активно расширяется военная инфраструктура и закупается иностранное вооружение, включая наступательное. Отменяются ограничения на так называемые Силы самообороны и военные операции за рубежом, вблизи Курильских островов проходят войсковые учения.

— Япония должна извлечь уроки из истории, памятную дату которой мы сегодня отмечаем, и в полном объеме признать итоги Второй мировой войны, сделать все, чтобы не разгорелся пожар третьей. Отказаться от милитаристских планов во благо своего собственного народа, — считает зампред Совбеза.

В июне генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно выразил возмущение принятым в России законом, устанавливающим 3 сентября Днем Победы над милитаристской Японией и окончанием Второй мировой войны. Государственная дума на пленарном заседании приняла закон о переименовании Дня окончания Второй мировой войны 20 июня. Таким образом депутаты решили отразить в российском законодательстве «принцип исторической справедливости».



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Маргарита Головатенко