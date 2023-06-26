В Токио выразили недовольство российским законом о Дне Победы над Японией

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно выразил возмущение принятым в России законом, устанавливающим 3 сентября Днем Победы над милитаристской Японией и окончанием Второй мировой войны, сообщает «РИА Новости».



— Принятый закон не только подхлестнет антияпонские настроения в российском народе, но и приведет к раздуванию антироссийских настроений в японском народе. Это крайне прискорбно, — сказал Мацуно.

Он добавил, что российской стороне передали представление о позиции Токио. Россию призвали не создавать «ненужное противостояние между народами».

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Государственная дума на пленарном заседании 20 июня приняла закон о переименовании Дня окончания Второй мировой войны. Теперь памятная дата будет называться Днем победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Таким образом депутаты решили отразить в российском законодательстве «принцип исторической справедливости».

Проект о переименовании Дня окончания Второй мировой войны внесли в Госдуму год назад. Ее авторы указали, что Япония после начала российской спецоперации вместе с коллективным Западом начала «беспрецедентную для современных российско-японских отношений недружественную кампанию».

Напомним, День окончания Второй мировой войны, отмечаемый 3 сентября, включен в число дней воинской славы России наряду с Днем Победы, Днем народного единства, Днем защитника Отечества, Днем разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве и в битве за Кавказ, а также другими датами. До 2020 года этот праздник отмечался 2 сентября.



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Маргарита Головатенко