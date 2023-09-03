Компания Илона Маска отправила в космос 13 американских военных спутников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Американская компания SpaceX отправила в космос 13 спутников военного назначения в интересах Пентагона. Об этом сообщает «РИА Новости».

Уточняется, что спутниковая группировка, создаваемая на низкой околоземной орбите в рамках программы Proliferated Warfighter, будет обнаруживать и отслеживать ракетные пуски, а также обеспечивать «глобальную военную связь».

Компания, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, вела прямую трансляцию старта многоразовой ракеты Falcon 9 с базы космических сил «Ванденберг» в штате Калифорния.

Напомним, 4 января SpaceX провела первый запуск в 2023 году и отправила в космос 114 малых спутников на ракете Falcon 9.



— Transporter-6 является шестой миссией SpaceX по доставке на орбиту малых спутников, — говорилось в сообщении.

Отметим, что, по данным издания Spaceflight Now, спутники принадлежат операторам из 23 стран, в том числе украинской компании EOS Data Analytics. Напомним, в декабре SpaceX вывела на околоземную орбиту 54 мини-спутника для интернет-сети Starlink.

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Максим Кокунин