SpaceX отправила в космос 114 малых спутников

Фото: wikimedia.org/SpaceX Flickr/Space Exploration Technologies Corp

Американская компания SpaceX, основанная Илоном Маском, провела первый запуск в 2023 году и отправила в космос 114 малых спутников на ракете Falcon 9. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Twitter компании.



— Transporter-6 является шестой миссией SpaceX по доставке на орбиту малых спутников, — говорится в сообщении.

Отметим, что, по данным издания Spaceflight Now, спутники принадлежат операторам из 23 стран, в том числе украинской компании EOS Data Analytics. Напомним, в декабре SpaceX вывела на околоземную орбиту 54 мини-спутника для интернет-сети Starlink.

Cпутниковая интернет-сеть Starlink в ближайшее время не будет работать в России, Белоруссии, Китае и некоторых других странах. Это следует из данных карты покрытия, опубликованной на сайте Starlink.



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Илина Хакимова