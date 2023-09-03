Сегодня в Казани прогнозируется от +22 до +24 градусов

В воскресенье, 3 сентября, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков и северо-восточный ветер порывами до 5—10 м/с. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани воздух прогреется до +22..+24 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +20 до +25°С.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале сентября сохранится прохладная сухая погода. В начале следующей недели потеплеет до +25 градусов и пройдут дожди.



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Максим Кокунин