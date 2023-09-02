Дмитрий Медведев призвал относиться к западным лидерам как к нацистам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем официальном telegram-канале заявил, что к лидерам стран Запада надо относиться как к руководителям нацистской коалиции и не предаваться грезам о примирении.

Он сообщил, что «главари бандеровской Украины» все чаще говорят о необходимости «привлечения к ответственности всех русских», и «где-то такое уже было». Он также напомнил, что Украину поддерживают почти все лидеры западных стран, поэтому он назвал их «прямыми и явными пособниками нацистов».

— И отношение к ним нужно строить как к руководителям стран нацистской коалиции. А не предаваться сладким грезам, как мы когда-то помиримся и заживем большой полиаморной семьей с небинарными гендерами, — сказал он.

В июне политик заявил, что любой будущий политический лидер, который попробует изменить возникший после начала спецоперации дискурс развития России, будет воспринят как изменник.



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Максим Кокунин