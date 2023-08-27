Умерла советская балерина Светлана Адырхаева

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Народная артистка СССР, российская и советская балерина Светлана Адырхаева умерла на 86-м году жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Большого театра России.

— Светлана Адырхаева ушла из жизни 2 часа назад. Она умерла дома после продолжительной болезни, — сказали собеседники агентства.

Светлана Адырхаева родилась 12 мая 1938 года в Северной Осетии. Многие годы занималась балетом. Была солисткой Большого театра до 1988 года. В 1984 году удостоилась звания народной артистки СССР.

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Айрат Назипов