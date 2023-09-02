Импортозамещенный самолет SJ-100 успешно выполнил второй полет

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео ПАО «ОАК»/t.me

Опытный образец российского ближнемагистрального самолета SJ-100 совершил второй полет в Комсомольске-на-Амуре. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

Уточняется, что полет проходил по программе заводских доводочных испытаний. При этом второй полет был дольше, чем первый. Его длительность составила 75 минут, а проходил он на высотах до 6 тысяч метров.

Напомним, первый полет опытного образца SJ-100 был осуществлен 29 августа. Самолет собрал производственный центр ПАО «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре.

Продолжительность полета составила 54 минуты, при высоте до 3 тысяч метров и скорости до 343 км/ч. Экипаж проверил устойчивость и управляемость воздушного судна в воздухе, а также систему автоматической регулировки давления в кабине. Помимо этого, самолет произвел «посадку на облако» и заход на посадку с уходом на второй круг.

С 2026 года в России планируют выйти на выпуск более 100 отечественных самолетов различных модификаций в год. Как говорил в марте премьер-министр страны Михаил Мишустин, летные испытания прошли опытные образцы Ил-114 и самолета «Байкал». Сертифицированы двигатель ПД-14 и композитное крыло на МС-21.

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Максим Кокунин