Импортозамещенный самолет SJ-100 успешно выполнил первый полет

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео ПАО «ОАК»/t.me

Опытный образец российского ближнемагистрального самолета SJ-100 совершил первый полет. Его собрал производственный центр ПАО «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре, рассказали в пресс-службе ОАК.

Продолжительность полета составила 54 минуты, при высоте до 3 тысяч метров и скорости до 343 км/ч. Экипаж проверил устойчивость и управляемость воздушного судна в воздухе, а также систему автоматической регулировки давления в кабине. Помимо этого, самолет произвел «посадку на облако» и заход на посадку с уходом на второй круг.

«Суперджет» пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Леонида Чикунова и Дмитрия Деменева, а также инженера-испытателя Дениса Велижанина.

скриншот realnoevremya.ru из видео ПАО «ОАК»/t.me

— Это лучшая демонстрация технологической независимости нашей страны. Мы доказали, в первую очередь самим себе, что можем разрабатывать и выпускать современные гражданские самолеты самостоятельно, без привлечения импортных технологий. Следующие амбициозные задачи — сертифицировать самолет в полностью российском облике и начать серийные поставки в авиакомпании, — заявил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

На первом опытном образце самолета используются франко-российские двигатели SaM146. Второй опытный образец скоро начнет программу летных испытаний уже с отечественными двигателями ПД-8.

С 2026 года в России планируют выйти на выпуск более 100 отечественных самолетов различных модификаций в год. Как говорил в марте премьер-министр страны Михаил Мишустин, летные испытания прошли опытные образцы Ил-114 и самолета «Байкал». Сертифицированы двигатель ПД-14 и композитное крыло на МС-21.



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Айрат Назипов