В МИД России прокомментировали новое предложение ООН по зерновой сделке

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «новые» предложения по возобновлению зерновой сделки на деле оказываются невыполненными старыми. Об этом она сообщила в своем официальном Telegram-канале.

— Новый пакет предложений ООН по «зерновой сделке» подразумевает переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT и разморозку активов российских компаний, сообщило государственное турецкой агентство Anadolu. Раньше это все тоже «подразумевалось», только так и не заработало, — написала она.

Напомним, в четверг сообщалось о направлении генсеком ООН Антониу Гутеррешем главе российского МИД Сергею Лаврову письма с предложением о возобновлении зерновой сделки. В нем, как предполагается, «подводится итог предыдущим идеям ООН, которые не сработали».

В конце августа президент России Владимир Путин заявил, что страна готова вернуться к участию в зерновой сделке только в случае реального выполнения всех обязательств перед ней.

— Мы с 18 июля отказались от дальнейшего продления этой так называемой сделки и будем готовы вернуться к ней, но вернуться только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной, — сказал российский лидер.

Он уточнил, что России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений за рубеж. Также страну «лицемерно обвиняют в сложившейся кризисной ситуации на мировом рынке», подытожил руководитель государства.



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Максим Кокунин