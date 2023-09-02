В МИД России прокомментировали новое предложение ООН по зерновой сделке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «новые» предложения по возобновлению зерновой сделки на деле оказываются невыполненными старыми. Об этом она сообщила в своем официальном Telegram-канале.
— Новый пакет предложений ООН по «зерновой сделке» подразумевает переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT и разморозку активов российских компаний, сообщило государственное турецкой агентство Anadolu. Раньше это все тоже «подразумевалось», только так и не заработало, — написала она.
Напомним, в четверг сообщалось о направлении генсеком ООН Антониу Гутеррешем главе российского МИД Сергею Лаврову письма с предложением о возобновлении зерновой сделки. В нем, как предполагается, «подводится итог предыдущим идеям ООН, которые не сработали».
В конце августа президент России Владимир Путин заявил, что страна готова вернуться к участию в зерновой сделке только в случае реального выполнения всех обязательств перед ней.
— Мы с 18 июля отказались от дальнейшего продления этой так называемой сделки и будем готовы вернуться к ней, но вернуться только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной, — сказал российский лидер.
Он уточнил, что России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений за рубеж. Также страну «лицемерно обвиняют в сложившейся кризисной ситуации на мировом рынке», подытожил руководитель государства.
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