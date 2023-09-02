В Совфеде рассказали, что снаряды с ураном будут уничтожены в случае их передачи Украине

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин сообщил, что американские снаряды с обедненным ураном при их передаче Украине, вероятнее всего, будут уничтожены. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Из открытых источников известно, что британский запас снарядов с обедненным ураном был уже уничтожен в глубоком тылу Украины. Конечно, вызывает сожаление, что он вызвал заражение окружающей среды, но целиком и полностью вина лежит на британцах. Я думаю, что такая же судьба ждет и американский боезапас. Высока вероятность того, что эти боезапасы будут уничтожены в местах складирования — если снаряды действительно будут переданы, — сказал он.

Башкин заявил, что США в очередной раз покажут «кровожадное лицо» в случае принятия этого решения.

— Это доказывает не только прошлый послужной список, начиная с атомной бомбардировки Хиросимы, с варварского выжигания живых людей напалмом во Вьетнаме ­- это станет продолжением. И передача Украине кассетных снарядов, а теперь уже и снарядов с урановым сердечником — это дополнительный иллюстрат того, о чем я сказал. Весь мир видит, все этому, на самом деле, дают соответствующую оценку: кто стремится к миру, а кто стремится к разжиганию войны — причем самыми безобразными способами, — подчеркнул он.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена планирует впервые объявить об отправке на Украину снарядов с обедненным ураном. Эти снаряды будут предназначены для американских танков Abrams. Как считают в Вашингтоне, это оружие позволит ВСУ более эффективно действовать против российских танков. Новый пакет военной помощи составит от $240 до $375 миллионов.



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Максим Кокунин