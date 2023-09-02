Госинспектор Казанского отдела Ростехнадзора предстанет перед судом за мошенничество

Госинспектор Казанского отдела Приволжского Управления Ростехнадзора предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного Управления СК России по Татарстану.

По версии следствия, в 2021 году 50-летний госинспектор в ходе плановой выездной проверки одного из ТСЖ выявил нарушения, допущенные при эксплуатации лифтов и оборудования. После этого он сообщил председателю ТСЖ, что примет решение о привлечении его и юрлица к ответственности с назначением штрафа.

Однако если та фиктивно трудоустроит его сына на работу и выплатит ему зарплату в размере 15 тысяч рублей, он заменит штраф на предупреждение. При этом в действительности обвиняемый не имел соответствующих полномочий.

Председатель фиктивно оформила сына обвиняемого на работу, после чего ему были выплачены деньги. С учетом налоговых отчислений и страховых взносов ущерб ТСЖ составил более 22 тысяч рублей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в конце августа сообщалось, что гражданским иском о защите чести и достоинства обратился в казанский суд следователь МВД Татарстана Радик Шамсутдинов. В его производстве находится дело экс-замглавы Ростехнадзора Приволжья. Иск предъявлен к адвокату по этому делу Эльвире Гумировой, которая защищает топ-менеджера Казанского вертолетного завода. Как выяснило «Реальное время», следователь требует опровержения ряда характеристик своей работы, указанных в заявлении адвоката на имя начальника ГСУ — замглавы МВД по РТ Владимира Изаака. А еще — компенсации морального вреда. Подробности — в репортаже «Реального времени».



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Максим Кокунин