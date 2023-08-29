В Казани следователь подал иск к адвокату

С гражданским иском о защите чести и достоинства обратился в казанский суд следователь МВД Татарстана Радик Шамсутдинов. В его производстве находится дело экс-замглавы Ростехнадзора Приволжья. Иск предъявлен к адвокату по этому делу Эльвире Гумировой, которая защищает топ-менеджера Казанского вертолетного завода.



Как выяснило «Реальное время», следователь требует опровержения ряда характеристик своей работы, указанных в заявлении адвоката на имя начальника ГСУ — замглавы МВД по РТ Владимира Изаака. А еще — компенсации морального вреда.

Защитник претензии не признает.

Рассмотрение иска еще не началось, однако стороны уже успели высказаться о предмете спора в другом судебном процессе. На нем следователь просил ограничить срок ознакомления с материалами дела адвокату и ее клиенту. Вахитовский суд в ограничении отказал.

Подробности — в репортаже «Реального времени».

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Ирина Плотникова