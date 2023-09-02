Александру Бастрыкину доложат о возможных нарушениях жилищных прав участника боевых действий из Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому провести проверку по факту нарушения жилищных прав участника боевых действий из республики. Соответствующая информация опубликована на сайте Следкома.

Как уточнили в ведомстве, СМИ распространили информацию о том, что представители органов местной власти уже более 20 лет отказывают в выделении участнику боевых действий, награжденному орденом Мужества, квартиры.

Глава СК также поручил доложить о ходе проведения проверки и мерах, принимаемых для восстановления жилищных прав мужчины.

Напомним, в прошлом месяце Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану провести проверку и доложить о ее ходе и результатах по поводу возможных нарушений жилищных прав казанцев.

— На одном из федеральных телеканалов освещалась конфликтная ситуация между соседями одного из многоквартирных домов города Казани в Республике Татарстан. В сюжете отмечается, что один из жильцов нападает на граждан, в том числе женщин и детей. Жильцы дома 4 года не могут справиться с агрессивным соседом, они неоднократно обращались в различные инстанции, однако проблема не решается, — рассказали в ведомстве.

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Максим Кокунин