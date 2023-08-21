Александру Бастрыкину доложат о возможных нарушениях жилищных прав казанцев

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому провести проверку и доложить о ее ходе и результатах по поводу возможных нарушений жилищных прав казанцев. Информация опубликована на сайте Следкома.

— На одном из федеральных телеканалов освещалась конфликтная ситуация между соседями одного из многоквартирных домов города Казани в Республике Татарстан. В сюжете отмечается, что один из жильцов нападает на граждан, в том числе женщин и детей. Жильцы дома 4 года не могут справиться с агрессивным соседом, они неоднократно обращались в различные инстанции, однако проблема не решается, — говорится в сообщении.

realnoevremya.ru (архив)

В конце июля Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому доложить о предварительных результатах расследуемого уголовного дела о нарушении жилищных прав татарстанцев и установленных обстоятельствах. СМИ сообщали об аварийном состоянии жилого дома в Казани.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов