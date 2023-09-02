В ЛДПР предложили разработать программу защиты мужчин от домашнего насилия
Сенатор и член ЛДПР Елена Афанасьева предложила разработать программу защиты мужчин от насилия в семье. Об этом сообщает «РИА Новости».
По ее словам, на сегодняшний день в обществе очень много внимания уделяется женщинам, подвергшимся домашнему насилию, однако при этом не фиксируются случаи женского насилия в отношении мужчин. Более того, никакой официальной статистики на этот счет нет, отметила Афанасьева.
— Считаю, что необходимо разработать комплексную госпрограмму защиты от физического и психологического насилия в семье как со стороны мужей, так и со стороны жен. Во-первых, общество должно отказаться от стереотипов, по которым жертвами семейного насилия могут быть только женщины. Это шаг к равноправию. Во-вторых, в крупных городах и райцентрах должны быть открыты центры поддержки всех жертв домашнего насилия. И там должны работать специалисты по ситуациям как с женщинами, так и с мужчинами, — сказала она.
Ранее Министерство внутренних дел России отказалось от идеи ужесточить административную ответственность по статье КоАП РФ «Побои», по которой квалифицируется домашнее насилие.
В пресс-службе ведомства рассказали, что такие изменения нецелесообразны, поскольку усматривается несоразмерность административной ответственности и уголовной.
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комментарии
Особенно надо защищать мужчин от вербального женского насилия, которое во всех странах считается уголовным преступлением и строго наказывается.
Здесь выход только один - воспитание, окультуривание девочек, разъяснение им, что язык это оружие массового поражения, что прежде чем что-то сказать, надо подумать, и потом нести ответственность за каждое сказанное слово.
Мальчиков тоже надо воспитывать и окультуривать.