Новости общества

11:57 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В ЛДПР предложили разработать программу защиты мужчин от домашнего насилия

08:09, 02.09.2023 1
В ЛДПР предложили разработать программу защиты мужчин от домашнего насилия
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сенатор и член ЛДПР Елена Афанасьева предложила разработать программу защиты мужчин от насилия в семье. Об этом сообщает «РИА Новости».

По ее словам, на сегодняшний день в обществе очень много внимания уделяется женщинам, подвергшимся домашнему насилию, однако при этом не фиксируются случаи женского насилия в отношении мужчин. Более того, никакой официальной статистики на этот счет нет, отметила Афанасьева.

— Считаю, что необходимо разработать комплексную госпрограмму защиты от физического и психологического насилия в семье как со стороны мужей, так и со стороны жен. Во-первых, общество должно отказаться от стереотипов, по которым жертвами семейного насилия могут быть только женщины. Это шаг к равноправию. Во-вторых, в крупных городах и райцентрах должны быть открыты центры поддержки всех жертв домашнего насилия. И там должны работать специалисты по ситуациям как с женщинами, так и с мужчинами, — сказала она.

realnoevremya.ru (архив)

Ранее Министерство внутренних дел России отказалось от идеи ужесточить административную ответственность по статье КоАП РФ «Побои», по которой квалифицируется домашнее насилие.

В пресс-службе ведомства рассказали, что такие изменения нецелесообразны, поскольку усматривается несоразмерность административной ответственности и уголовной.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин
Общество

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:39
    Давно пора!
    Особенно надо защищать мужчин от вербального женского насилия, которое во всех странах считается уголовным преступлением и строго наказывается.
    Здесь выход только один - воспитание, окультуривание девочек, разъяснение им, что язык это оружие массового поражения, что прежде чем что-то сказать, надо подумать, и потом нести ответственность за каждое сказанное слово.
    Мальчиков тоже надо воспитывать и окультуривать.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также