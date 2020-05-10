В МВД России отказались ужесточать ответственность за домашнее насилие

Министерство внутренних дел России отказалось ужесточать административную ответственность по статье КоАП РФ «Побои», по которой квалифицируется домашнее насилие. Ранее МВД и Минюст России прорабатывали вопрос об ужесточении наказания: вместо штрафа предлагалось ввести административный арест.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, такие изменения нецелесообразны, поскольку усматривается несоразмерность административной ответственности и уголовной.

Декриминализацию побоев в МВД считают оправданной. Перевод уголовно наказуемых побоев в разряд административных правонарушений помог выявить значительное число скрытых деяний. Это положительно повлияло на профилактику тяжких и особо тяжких преступлений на бытовой почве, объяснили в министерстве.



В МВД заявили, что количество случаев домашнего насилия в России не наблюдается — в первом квартале 2020 года по официальной статистике их число сократилось на 13%.

Ранее депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Савастьянова разработали законопроект о домашнем насилии и попросили вице-премьера Татьяну Голикову ускорить его принятие. Они отметили значительный рост жалоб на домашнее насилие после введения режима самоизоляции. Голикова дала поручение пяти министерствам, в том числе МВД и Минюсту, рассмотреть обращение.

В начале апреля глава министерства по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов поддержал идею предоставлять молодым семьям бесплатную психологическую помощь.







