В Татарстане план строительства жилья выполнен почти на 88%

В Татарстане план строительства жилья выполнен на 87,8% — это 2 млн 721 тыс. квадратных метров, сообщил на совещании в Доме правительства республики министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.



Сданы 142 многоквартирных дома общей площадью 1 млн 149 тыс. кв. метров, что составляет 80,5% от запланированных годовых показателей. В высокой степени готовности находятся 20 из 55 строящихся домов.

По программе социальной ипотеки готовы 33 дома на 120,5 тыс. кв. м. До конца года необходимо сдать еще 37 домов.

План в части индивидуального жилищного строительства выполнен на 96% — общая площадь готовых домов составляет 1 млн 451 тыс. кв. м.

Татарстан по итогам января — июля 2023 года стал лидером среди регионов Приволжского федерального округа по объему введенного жилья. За этот период в республике построили 2,498 млн «квадратов» — на 15,3% больше, чем в первые 7 месяцев прошлого года.

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Маргарита Головатенко