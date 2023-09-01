Реальные доходы татарстанцев в первом полугодии увеличились на 8,7%

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В январе — июне 2023 года реальные денежные доходы в Татарстане выросли на 8,7% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Такие данные приводит Росстат.

По динамике роста реальных доходов Татарстан в Приволжском федеральном округе опередили Кировская область (+8,9%), Нижегородская область (+9%), Чувашия (+9,6%) и Оренбургская область (+9,9%). Таким образом, республика занимает пятое место.

В целом в Приволжском федеральном округе реальные денежные доходы в январе — июне 2023 года выросли на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, по данным официальной статистики, среднемесячная номинальная начисленная зарплата работникам организаций в первом полугодии 2023 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,5%. Она составила 58 332 рубля.



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Татьяна Демина