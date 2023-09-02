Аналог «Доширака» в России можно приготовить за 130 рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Порцию куриной лапши россияне могут самостоятельно приготовить за 130 рублей. Об этом сообщает «Газета.ru».

Для расчета стоимости эксперты опирались на классический рецепт. Согласно ему для приготовления нужно 200 граммов куриного филе (стоимость — около 68 рублей), яйцо (8 рублей), 220 граммов муки (10 рублей), половина репчатого и 200 граммов зеленого лука (6 рублей и 13 рублей соответственно). Кроме того, понадобятся 2 зубчика чеснока (5 рублей), одна морковь (9 рублей), 10 граммов петрушки (3 рубля) и половина помидора (8 рублей). В сумме это 130 рублей.

Дороже всего из ингредиентов стоит куриное филе, дешевле всего — петрушка.



Напомним, среднестатистический казанец тратит на обед 330 рублей. В 2022 году горожане обедали за 310 рублей. В 2019-м казанцам хватало 250 рублей.

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Галия Гарифуллина