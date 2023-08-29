Среднестатистический казанец тратит на обед 330 рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Среднестатистический казанец тратит на обед во время рабочего дня в среднем 330 рублей, выяснили аналитики сервиса SuperJob.

Цена питания растет: в 2022 году горожане обедали за 310 рублей. В 2019-м казанцам хватало 250 рублей.

realnoevremya.ru

77% казанских работодателей не оплачивают обеды сотрудникам. 16% горожан питаются за счет компании, а 7% предпочитают не есть в течение рабочего дня.

По России также наблюдается рост цен на обеды. Среднестатистическому гражданину питание обходится в 350 рублей. В прошлом году цена была на 6% ниже и составляла 330 рублей. Больше всего на обед тратят москвичи (400 рублей), санкт-петербуржцы (350 рублей), а также жители Екатеринбурга и Ростова-на-Дону (340 рублей).



В Казани подорожало питание в ресторанах, а также в столовых, кафе и закусочных. В июле 2023 года средние цены выросли в годовом выражении от 5% до 13%.

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Галия Гарифуллина