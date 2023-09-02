Историю «Гарри Поттера» не знают 20% россиян

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Каждый пятый житель России не знаком с книгами и фильмами о волшебнике из Хогвартса. Об этом свидетельствуют данные опроса компании «Триколор».

Читали книги и смотрели фильмы про Гарри Поттера 41% респондентов. Интересно, что кино популярнее литературы: с экранизацией знакомо на 35,4% больше опрошенных, чем с книжной серией.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Наиболее активно россияне смотрят фильмы о волшебнике во время новогодних каникул, доля их просмотров в начале января превышает среднюю в 4—4,5 раза. При этом фильмы по романам Джоан Роулинг набирают показатели выше среднегодовых в течение всего года.

Напомним, недавно в Госдуме предложили принудительно лицензировать в России кино из недружественных стран. Соответствующее обращение вице-спикер ГД Владислав Даванков направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Даванков обратил внимание, что в прошлом году кассовые сборы в российских кинотеатрах упали, по сравнению с 2019 годом, на 57,2%, а по количеству проданных билетов снижение составило 62%.

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Галия Гарифуллина