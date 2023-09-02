Профессиональным ростом в Казани больше всего довольны маркетологи и учителя

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В столице Татартстана отрицательное воздействие на квалификацию отмечали бухгалтеры и секретари. Об этом свидетельствуют данные исследования SuperJob.

Профессионально растут на своем рабочем месте больше половины маркетологов (70%), учителей (68%), а также дизайнеров и медсестер (по 62%), менеджеров по подбору персонала (60%), врачей (54%). Программисты (53%) и системные администраторы (42%) также считают, что развиваются как профессионалы.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напротив, падение профессиональных навыков отмечали бухгалтеры (43%), секретари (42%) и клиентские менеджеры (40%).

Не развиваются, но и не деградируют на работе сотрудники call-центров (по 25%), логисты (22%) и водители (21%).

В общем по рынку труда видят профессиональный рост 45% респондентов, остаются на прежнем уровне 32%, а теряют умения 13%.

Напомним, каждый четвертый казанец убежден, что идеальный отпуск должен быть больше 4 недель. Лишь 2% опрошенных считают, что им хватит и 10 дней. По мнению 13%, чтобы полноценно отдохнуть, нужно две недели.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Галия Гарифуллина