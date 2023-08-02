Каждый четвертый казанец убежден, что идеальный отпуск должен быть больше 4 недель

Сервис по поиску работы SuperJob провел исследование и выяснил, сколько дней казанцам нужно для идеального отпуска. Так, лишь 2% опрошенных считают, что им хватит и 10 дней. По мнению 13%, чтобы полноценно отдохнуть, нужно две недели.

Каждому пятому (21%) необходимо три недели, а 30% — четыре. А в том, что идеальный отпуск должен длиться больше 28 дней, убежден каждый четвертый (24%).

Интересно, что тех, кому для отдыха хватает короткого отпуска, больше среди опрошенных до 34 лет, тогда как четыре недели чаще требуется старшему поколению.

Повлиял на ответы опрошенных и их уровень дохода: чем выше заработок, тем чаще респонденты считают идеальным отпуск длительностью более месяца: если среди зарабатывающих менее 50 тыс. руб. таких 13%, то среди тех, чей доход превышает 80 тыс. руб., — уже 23%.

Чуть больше трети — 35% — жителей Казани уже провели свой отпуск в этом году, а еще 23% планируют летний отдых, но еще не успели поехать. Собираться в отпуск большинство жителей Казани (41%) начинают заранее — за месяц, а то и за два. При этом треть опрошенных отправляются в путешествие всегда спонтанно.

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Илина Хакимова