«Нижнекамскнефтeхим» запустил 200 тысяч мальков стерляди в Каму

Нижнекамское предприятие СИБУРа провело экологическую акцию — в реку Каму выпустили 200 тысяч мальков стерляди. Трехмесячную молодь рыбы доставили в Республику Татарстан из Московской области с помощью специального транспорта. В большое плавание первыми рыбу запустили дети сотрудников «Нижнекамскнефтехима», воспитанники Детского эколого-биологического центра Нижнекамска и ученики школы из с. Бетьки.

— Вот уже второй год подряд нашу благотворительную акцию мы проводим с участием детей, привлекая их к заботе об окружающей среде. В прошлом году мы выпустили 200 тысяч мальков рыб и в этом году выпускаем такое же количество. Через такие мероприятия вместе с детьми, родителями, жителями города мы создаем культуру, показываем, как беречь нашу природу. Мы хотим, чтобы сегодняшняя акция запомнилась юному поколению как важное экологическое событие. Снижение воздействия на окружающую среду и экологическая безопасность — главные приоритеты СИБУРа. Сохранить экологическое равновесие в регионах присутствия компании для нас — задача первостепенной важности, — говорит Марат Фаляхов, генеральный директор «Нижнекамскнефтехима».

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Стерлядь волжской популяции входит в Красные книги России и Татарстана. Место для выпуска рыбы определило Росрыболовство. В с.Бетьки Тукаевского района хорошая кормовая база и практически отсутствуют хищники, что поспособствует быстрой приживаемости мальков в этом районе.

— Это время года самое благоприятное для выпуска рыбы для ее хорошей приживаемости, поскольку в воде достаточное количество кислорода. Что немаловажно, сегодня «Нижнекамскнефтехим» не только восполняет биоресурсы, но и занимается экологическим просвещением подрастающего поколения, — подчеркивает Ленар Низамутдинов, начальник отдела Волжско-Камского управления Росприроднадзора.

Акция по выпуску рыбы стала замечательным праздником, на котором можно было не только выпустить рыбу, но и принять участие в экологических мастер-классах.

— Я сегодня выпускала рыбок в Каму и желаю им, чтобы они выросли большими рыбами. Мне все очень понравилось сегодня, было здорово рисовать, играть и пить чай на природе, — делится эмоциями шестилетняя Арина Пасыева.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Всем детям на память об акции подарили эко-шопперы с их произведениями, флорариумы и большие мягкие игрушки-рыбы.

— Наши промышленные предприятия проводят замечательные экологические мероприятия. СИБУР очень многое делает для улучшения экологической ситуации в Нижнекамском районе — сажает деревья, закупил экологичные автобусы для перевозки своих работников, снижает выбросы в атмосферу, а сегодня выпускает 200 тысяч мальков стерляди и тем самым поддерживает биоресурсы реки Кама. Действуя все вместе, мы делаем нашу жизнь еще лучше, — отметил Рамиль Муллин, глава администрации НМР, мэр г. Нижнекамска.

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Вклад в восстановление популяции стерляди «Нижнекамскнефтехим» вносит уже второй год. Восполнение водных биоресурсов — одно из масштабных природоохранных мероприятий Соглашения НКНХ с Росприроднадзором, которое было подписано в 2022 году на сумму 6,8 млрд руб. За 2 года предприятие выпустило уже 400 тысяч молоди рыбы. В течение пяти лет планируется выпустить 1 миллион мальков стерляди. Также в рамках соглашения запланирована высадка деревьев, реконструкция полигона захоронения промышленных отходов, третий этап модернизации биологических очистных сооружений, строительство экологических объектов на новом этиленовом комплексе и многое другое. Главная цель этих мероприятий — сохранить природу для будущих поколений.

