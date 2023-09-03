Число отдыхающих в санаториях Татарстана выросло на 11,7%

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

За январь — июль 2023 года в санаторно-курортных организациях Татарстана отдохнули 86 923 человека. Это на 11,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальные статистики.

В январе в санаторно-курортных организациях республики побывали 10 257 граждан, в феврале — 11 114, в марте — 13 308. В апреле отдохнули 11 802 человека, в мае — 9 265, в июне — 13 755.

За июль 2023 года в татарстанских санаториях отдохнули 17 422 человека. Это на 3 тысячи граждан, или 20,8%, больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

По количеству отдыхающих в санаторно-курортных организациях Татарстан занимает второе место в Приволжском федеральном округе. Лидирует Башкирия, где за семь месяцев в санаториях побывали 139 587 человек, следует из данных Росстата.

Всего в санаторно-курортных организациях ПФО за январь — июль 2023 года побывали 650 990 граждан. Это на 12,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, услугами санаторно-курортных организаций Татарстана за январь — июнь 2023 года воспользовались 69,5 тысячи человек. Это на 9,6% больше, чем за первое полугодие прошлого года.



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Татьяна Демина