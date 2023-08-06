Поток отдыхающих в санаториях Татарстана продолжает расти

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Услугами санаторно-курортных организаций Татарстана за январь — июнь 2023 года воспользовались 69,5 тысячи человек. Это на 9,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

В частности, за январь в санаторно-курортных организациях республики отдохнули 10 257 человек, за февраль — 11 114, за март — 13 308. Итого в первом квартале 2023 года там побывали 34 679 граждан.

В апреле услугами санаторно-курортных организаций Татарстана воспользовались 11 802 человека, в мае — 9 265, в июне — 13 755.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За январь — июнь прошлого года в санаторно-курортных организаций Татарстана разместили 63 375 человек. Всего за 2022 год их услугами воспользовались 133,1 тысячи граждан, следует из данных Росстата.

Напомним, за январь — май 2023 года в санаторно-курортных организаций Татарстана отдохнули 55 746 человек. Это почти на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



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Татьяна Демина