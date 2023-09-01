В Набережных Челнах открыли две школы и детский сад «Сандугач»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Набережных Челнах открыли детский сад «Сандугач» и две школы. В торжественной церемонии приняли участие мэр города Наиль Магдеев и премьер-министр республики Алексей Песошин, сообщает пресс-служба местной администрации.

Школа — Центр образования №16 — открылась в 34-м комплексе. В здании установлена система Face ID. Камеры нового поколения будут обеспечивать безопасность школьников и отслеживать, когда они приходят в школу и покидают ее. Кабинеты начальных классов размещены в отдельном блоке на трех этажах. Все они полностью готовы к новому учебному году. На территории учреждения есть волейбольная, баскетбольная, футбольная площадки, беговые дорожки, сектор для прыжков в длину, площадки для занятия силовыми видами спорта. Школа вмещает 630 человек.

Еще сегодня открыли гимназию №57, которая рассчитана на 1 501 ученика. В новом учебном году здесь будут учиться 36 классов, из них 17 классов начальной школы и 15 классов основной школы. Здание расположено в микрорайоне «Притяжение». Площадь территории школы — около 3 га, возле здания есть спортивные поля. Вход в школу возможен только через КПП с устройством Face ID.

Детский сад №132 «Сандугач» расположен в жилом микрорайоне «Яшьлек» и построен по программе «Создание новых мест для детей до трех лет в дошкольных образовательных учреждениях». При строительстве использовались противопожарные, противовандальные материалы.

Сегодня в Казани открыли четыре новые школы. Их построили в ЖК «Светлая долина», жилом районе «Салават купере» и на улицах Раиуса Гареева и Сибгата Хакима.

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Айрат Назипов