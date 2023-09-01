Татарстан сохранил лидирующие позиции среди регионов России по «гаражной амнистии»

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

За два года в Татарстане зарегистрировали свыше 10,5 тысячи объектов недвижимости по «гаражной амнистии». По этим показателям республика сохранила лидирующие позиции среди российских регионов, сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по республике.

Зарегистрировано татарстанцами 5 010 объектов гаражного назначения и 5 522 земельных участка. В общей сложности они занимают 160 тысяч «квадратов».

В 2023 году в Татарстане по «гаражной амнистии» оформлено в собственность более 4,3 тысячи объектов. Это 1 754 гаража и 2 579 земельных участков.

— В настоящее время механизм реализации закона о «гаражной амнистии» на территории республики достаточно хорошо отработан, — рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Татарстану Лилия Бурганова.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Закон о «гаражной амнистии» устанавливает, что до 1 сентября 2026 года гражданин, использующий гараж — объект капитального строительства и возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса России, имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором он расположен.



С 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2022 года Росреестр Татарстана зарегистрировал 6,1 тыс. объектов. По итогам 2022 года Казань заняла первое место по этому показателю.

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Айрат Назипов