В России нарастили производство детской мебели

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В России выросло производство детской деревянной мебели, в том числе и мебели для школ, университетов и детских садов. Об этом рассказал директор Рослесинфорга Павел Чащин.

Например, за год производство деревянных парт для школ и вузов выросло на 67,3%, до 365,9 тысячи штук, а столов для детских садов и других дошкольных учреждений — на 70,9%, до 86,3 тысячи штук.

— С уходом крупных иностранных производителей мебели, в том числе и детской, стал активно расти ее отечественный выпуск. За первые семь месяцев 2023 года в целом производство мебели выросло на 8,3% в натуральном выражении и на 15,5% в денежном — до 228,8 млрд рублей. При этом за тот же период на 15% выросло производство детской мебели из дерева — до 486 тыс. штук, — сказал он в интервью «Известиям».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Чащин добавил, что отечественные производители активнее стали предлагать рынку разнообразный ассортимент детской мебели высоко конкурентного качества.

По итогам прошлого года у казанцев были востребованы детские кровати и раскладушки. Кроме того, в прошлом году казанцы купили в 6,2 раза больше кроватей по сравнению с 2021 годом. Также жители столицы Татарстана приобрели в 3,3 раза больше матрасов, особенно беспружинных или с независимыми пружинами.



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Айрат Назипов