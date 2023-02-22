Казанцы рассказали, какую мебель покупали в 2022 году

По итогам 2022 года в Татарстане в 2,8 раза год к году выросли продажи различной мебели на Ozon. Больший спрос у татарстанцев был на мебель для сна — данная категория выросла в 4,2 раза год к году. Об этом говорится в результатах исследования российской компании Ozon.

Аналитики также выяснили, что в прошлом году казанцы купили в 6,2 раза больше кроватей по сравнению с 2021 годом. Также жители столицы Татарстана в 2022 году приобрели в 3,3 раза больше матрасов, особенно беспружинных или с независимыми пружинами. Также у казанцев были востребованы детские кровати и раскладушки.

На втором месте по популярности в Татарстане оказались корпусная мебель и мебель для хранения, продажи которой увеличились в три раза год к году.

Фото: pixabay.com

Третье место досталось мягкой мебели. В четыре раза год к году выросли продажи диванов, продажи всевозможных кресел увеличились в три раза. Наибольшей популярностью пользовались офисные диваны, кресла-мешки и пуфики. В среднем продажа данной категории мебели выросла в 2,7 раза год к году.

Не меньший интерес казанцы проявляли и к покупкам столов и стульев. Так, за год продажи этих атрибутов мебели выросли в 2,5 раза. Жители столицы Татарстана обзаводились деревянными табуретами, складными стульями, журнальными и туалетными столиками, мягкими стульями и обеденными столами.

Своей популярностью у казанцев в прошлом году пользовалась офисная и компьютерная мебель — ее продажи выросли в два раза. Продажи компьютерных кресел увеличились в три раза. Также выросли продажи подставок под ноутбуки, компьютерных столов и другой офисной мебели.

Фото: pixabay.com

Сегодня сообщалось, что 29% казанцев полностью устраивает интерьер своей квартиры или дома. 22% опрошенных признались, что в этом вопросе сталкиваются с нехваткой свободного пространства, а 12% заявили, что их интерьер скучный и в нем отсутствует «изюминка». Еще 15% респондентов и вовсе выразили уверенность, что их интерьер можно назвать «бабушкиным» и устаревшим.



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Антон Гаврилов