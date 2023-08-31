Участники конкурса рисунков, организованного Росприроднадзором РТ, посетили «Казаньоргсинтез»

Дети из оздоровительного лагеря «Мечта» посетили с экскурсией «Казаньоргсинтез». Визит на производство стал для них наградой за участие в конкурсе рисунков от Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора.



Ребята все свои работы также загрузили на сайт Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого». Участники экскурсии узнали о том, как и какую продукцию производят на предприятии, а также об обновлении промышленной площадки.



— Строятся новые производства, соответственно, старые здания демонтируются. Когда мы сносим эти старые здания, то отходы не выбрасываем, мы их перерабатываем, а потом используем в производстве, — рассказал руководитель группы проектов по реконструкции и модернизации социально-бытовой инфраструктуры «Казаньоргсинтеза» Ринат Чураев.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Казаньоргсинтеза»

Он рассказал также о том, что при благоустройстве территории предприятия используется переработанный пластик.



— Все, что мы сейчас видим на предприятии, например, лавки или урны, — все произведено из вторично переработанного пластика. С каждым годом все больше и больше пластика получает вторую жизнь. Надо бережно относиться к нашей природе и сортировать отходы, — отметил Чураев.



В завершение экскурсии ребята встретились с гендиректором «Казаньоргсинтеза» Айратом Сафиным. Гости предприятия поделились впечатлениями от экскурсии. Дети рассказали, что теперь знают о важности переработки пластика.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Казаньоргсинтеза»

— Нужно бережно относиться к природе, не выкидывать пластиковые бутылки. Если мы ее выбросим, то она будет разлагаться 450 лет. Лучше переработать и дать ей новую жизнь. Говорите об этом обязательно своим друзьям, — отметил Сафин. — Вся продукция, которую мы производим, очень нужна. Например, очки для зрения сделаны из нашего поликарбоната. Из полиэтилена производятся пакеты, ведерки, каски, а сэвилен, к примеру, используется при изготовлении подошвы кроссовок.

Реклама ПАО «Казаньоргсинтез». предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Казаньоргсинтеза»

— Было очень круто, интересно, познавательно. Мы узнали много нового. Было интересно смотреть, как производится пленка, поликарбонат. Мы бы хотели приехать сюда еще раз, — поделились впечатлениями ребята.

