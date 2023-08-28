Рустам Минниханов обсудил меры по недопущению ЧС в Татарстане с помощником министра МЧС России

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с помощником министра МЧС России Даниилом Мартыновым. Они обсудили вопросы текущей деятельности ведомства и меры по предотвращению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории республики.

Беседа состоялась в Доме правительства Татарстана. В ней также принял участие начальник Главного управления МЧС России по республике Рафис Хабибуллин.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

В июне премьер-министр Татарстана Алексей Песошин говорил о необходимости проводить системную работу с населением по пожарной безопасности. По его словам, особое внимание следует уделить наличию и исправности пожарных извещателей, состоянию газового, электрического и печного оборудования.

За первые шесть месяцев на пожарах в Татарстане погибли 76 человек и пострадал 101 житель республики. За полгода в республике произошло 2 812 пожаров.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов