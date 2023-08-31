Сегодня в Казани ожидается до +22 градусов

Во четверг, 31 августа, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, рассказали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани потеплеет до +20..+22 градусов. В целом по Татарстану ожидается от +17 до +22°С.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Накануне татарстанцев снова предупредили о сильном ветре на территории республики. Так, днем 31 августа в Татарстане местами ожидается сильный ветер порывами 15—17 м/с.

С 20 августа в Татарстане началось похолодание. До этого в республике держалась жара — температура превышали +30 градусов. Пасмурная и холодная погода сохранялась в конце прошлой и начале текущей недели.



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Илина Хакимова